İhlas Haber Ajansı

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Vaaz irşad değerlendirme toplantısı yapıldı

İrşad Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.


Düzce Müftüsü Rüstem Can başkanlığında yapılan toplantıya Diyanet İşleri Başkanlığı Müftüsü Turgut Açari, Emekli Müftü Alaaddin Gürpınar, müftü yardımcıları, vaiz ve vaizeler, ADRB vaizleri, cezaevi vaizleri ve din hizmetleri uzmanları katıldı. İrşad ve din hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi, cami içi ve cami dışı din hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla yapılan toplantıda, 2022 yılında din hizmetleri adına yapılması planlanan faaliyetler, vaaz ve irşad hizmetlerinde takip edilecek metodlar ve hizmetlerin aksamaması için alınacak tedbirler hususunda istişarelerde bulunuldu.

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