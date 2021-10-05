Vaka artışları değerlendirildi

Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başkanlığında toplanan heyet, kentteki vaka artışlarını değerlendirdi.

Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı ilk 10 il arasında 3. sırada bulunan Düzce'de durum değerlendirmesi için Vali Cevdet Atay başkanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıya kaymakamlar ve ilgili kurum yetkilileri katıldı. AFAD toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, Düzce'deki son durum ve alınan tedbirler masaya yatırılırken, vaka artışlarının önlenmesi için alınacak tedbirlerde görüşüldü.