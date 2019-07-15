Vali Ali Fidan'dan Düzcelilere 15 Temmuz mesajı

Hain darbe girişiminde Düzce?Valisi olarak görev yapan Ali Fidan, 15 Temmuz'da Düzcelileri unutmadı. Fidan, 15 Temmuz Yeniden Diriliş Destanı yazılırken Düzcelilerin korkusuzca meydanları doldurduğunu hatırlatarak şükranlarını sundu.

15 Temmuz 2016'da Düzce'de Valilik görevini yürüten Vali Ali Fidan sosyal medya hesabında 15 Temmuz ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Açıklamasında, 15 Temmuz'da görev aldığı Düzce'de meydanları korkusuzca dolduran ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Düzcelilere teşekkür eden Vali Fidan “15 Temmuz gecesini cesaretleriyle aydınlatan; vatan, millet ve bayrak uğrunda canlarını ve kanlarını feda eden Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyoruz. 15 Temmuz Yeniden Diriliş Destanı yazılırken korkusuzca meydanları dolduran, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kahraman Düzceli hemşehrilerime de sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yüce Allah (cc) Aziz Milletimizi ve Devletimizi sonsuza kadar muvaffak ve muzaffer eylesin” dedi.

Açıklamasının altını da Vali Ali Fidan, Düzce'de 15 Temmuz sonrasında gerçekleştirilen Vatan nöbetleri ile ilgili görsellerde paylaşmayı ihmal etmedi.