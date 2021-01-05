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Vali Atay ailelere baş sağlığı diledi

19) salgınında hayatını kaybeden SYDV personeli Muzaffer Dudak ile Çamköy Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mert’in yakınlarına baş sağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

19) salgınında hayatını kaybeden SYDV personeli Muzaffer Dudak ile Çamköy Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mert'in yakınlarına baş sağlığı ziyareti gerçekleştirdi.


Korona virüs (Covid-19) pandemisi can almaya devam ediyor. Düzce'de son olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı sosyal inceleme görevlisi Muzaffer Dudak ile Çamköy Mahalle Muhtarı Armağan Nazım Mert, korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Düzce Valisi Cevdet Atay'da korona virüs nedeni ile hayatlarını kaybeden valilik personeli ve mahalle muhtarının ailelerine başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi. SYDV çalışanı Muzaffer Dudak'ın Düzköy'de ki evini ziyaret ederek Dudak ailesine, Muzaffer Duak'ın oğulları Enes ve Furkan Dudak'a başsağılı diledi. Vali Atay daha sonra Çamköy Mahalle muhtarı Nazım Armağan Mert'in Çamköy mahallesindeki evini ziyaret ederek Mert ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerek acılarını paylaştıklarını belirtti.

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