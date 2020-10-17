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Vali Atay Akçakoca'nın asayişini inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Akçakoca’da yaz aylarında meydana gelen asayiş olaylarını inceledi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, Akçakoca'da yaz aylarında meydana gelen asayiş olaylarını inceledi.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Korona virüs denetimleri gerçekleştirmek için Düzce'nin Akçakoca ilçesine gitti. Burada ilçe genelinde ilçe protokolü ile denetim gerçekleştirmesinin ardından Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek Akçakoca'nın asayiş rapolarını inceledi. Kurumların sorumluluk alanlarında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Vali Cevdet Atay, denetim defterlerini de imzaladı. Ayrıca yaz aylarında ilçede meydana gelen asayiş olayları hakkında da bilgiler alan Vali Atay, özverili çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

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