Vali Atay aşı çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Cevdet Atay, 18 yaş altına inen aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından Vali Atay'a hastanede Covid-19 aşı uygulamaları ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, Düzce Ataturk Devlet Hastanesi aşı ünitesinde görevli sağlık personellerinin özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hastaneye aşı olmaya gelen vatandaşlar ile de bir süre sohbet eden Atay, 18 yaş üstü tüm vatandaşlarımız için aşı randevularının açıldığını, hastanelerdeki aşı ünitelerinde gece geç saatlere kadar aşılanma imkanı bulunduğunu ifade ederek, tüm Düzcelileri aşı olmaya davet etti.