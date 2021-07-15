Vali Atay, aşılamayı yakından takip ediyor

Vali Cevdet Atay, 16 yaşa inen aşılama çalışmalarını yerinde inceledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından Vali Atay'a hastanede Covid-19 aşı uygulamaları ve yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, aşı ünitesinde görevli sağlık personellerinin özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Hastaneye aşı olmaya gelen vatandaşlar ile de bir süre sohbet eden Atay, “16 yaş üstü tüm vatandaşlarımız için aşı randevuları açıldı. Hastanelerdeki aşı ünitelerinde gece geç saatlere kadar aşılanma imkanı bulunuyor. Vatandaşlarımız bir an önce aşılarını yaptırsınlar” dedi.

Ardında da ortopedi servisinde yatan hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

288 bin 712 aşı yapıldı

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin yılmaz, Düzce'de bu güne kadar 185 bin 201 kişiye birinci doz, 88 bin 568 kişiye ikinci doz olmak üzere toplam 288 bin 712 aşı yapıldığını bildirdi.