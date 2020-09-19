İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atay Aybaşı Köyü'nde incelemelerde bulundu

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Aybaşı Köyü’nde Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Aybaşı Köyü'nde Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Düzce İl Özel İdaresi ekipleri köylerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Vali Cevdet Atay'da Merkez'e bağlı Aybaşı Köyü'nde Özel İdare tarafından yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Vali Atay, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den alt yapı ve diğer çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.