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Vali Atay bayramda şahit ailelerini yalnız bırakmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Kurban Bayramında şehit ailelerini unutmadı, tek tek evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı “Sizlerin emrinizdeyim” dedi.

Şehit yakınları Vali Atay'ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.


Son kararname ile Düzce'ye atanan ve kısa zamanda kente adapte olan Düzce Valisi Cevdet Atay, ilin dört bir yanını geziyor. Kurban Bayramı dolayısıyla şehit yakınlarını da unutmayan Vali Cevdet Atay, yanında İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte şehit yakınlarını evlerinde ziyaret etti.


Vali Atay, “Bu şehrin valisi olarak sizlerin emrinizdeyim” dedi ve Kurban Bayramlarını kutladı. Şehit yakınları Vali Atay'ın ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söylediler.

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