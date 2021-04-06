Vali Atay Beyköy'de ziyaretlerde bulundu

Vali Cevdet Atay, beraberinde Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ile Beyköy Belediye Başkanı Osman Kılıç'ı makamında ziyaret etti. Ardından esnaf ve vatandaşlar sohbet eden Atay, korona virüse karşı vatandaşların daha dikkatli olmalarını söyledi. Sonrasında, Beyköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit'ten okul hakkında bilgi ve okulda incelemelerde bulunarak öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Vali Atay ayrıca, Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle sohbet etti yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.