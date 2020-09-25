İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

Düzce Valisi Cevdet Atay Ceneviz Kalesi yolunda İl Özel İdaresi ve Akçakoca Belediyesi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.


Vali Atay, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından Ceneviz Kalesi yolunda yapımına devam edilen 1,3 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Atay, asfaltlama ve altyapı çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.


Asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Atay‘a Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.