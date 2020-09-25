Vali Atay çalışmaları yerinde inceledi

Vali Atay, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından Ceneviz Kalesi yolunda yapımına devam edilen 1,3 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Atay, asfaltlama ve altyapı çalışmaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Asfalt çalışmalarını inceleyen Vali Atay‘a Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Düzce İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz eşlik etti.