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Vali Atay çocuklarıyla birlikte rafting yaptı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ile birlikte Dokuz Değirmen köyünde rafting yaptı.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin tanıtımında büyük rol oynayan rafting tesislerinde incelemelerde bulundu. İlk olarak Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak'ı ziyaret eden Vali Atay, daha sonra Cumayeri ilçesi Dokuz Değirmen Köyü'nde bulunan rafting tesislerini ziyaret etti. 13 kilometrelik rafting parkuruyla doğa ve sporseverlerin ilgisini çeken bölgede bu kez Düzce Valisi Cevdet Atay çocukları ve Cumayeri Kaymakamı Haluk Çakmak ile beraber rafting keyfini yaşadı.

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