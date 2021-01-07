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Vali Atay, Cumayeri ilçesinde incelemelerde bulundu

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumayeri ilçesinde belediye kültür ve sanatevini inceledi, inşaattı devam eden ilçe jandarma komutanlığı binasını hakkında yetkililerden bilgi aldı, esnafı gezdi.


Vali Cevdet Atay, ilçeleri gezmeye ve yapılan yatırımları incelemeye devam ediyor. Cumayeri ilçesine ziyarette bulunan Vali Cevdet Atay; Kaymakam Haluk Çakmak ve Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu ile birlikte ilk olarak esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip sonrasında, Cumayeri Belediyesi Kültür ve Sanatevi'nde incelemelerde bulundu.


Ardından ise Cumayeri ilçesinde yapımı devam eden İlçe Jandarma Komutanlığı binasında incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri M. Hayri Şen'den çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Şen, çalışmaların belirlenen sürede tamamlanacağını bildirdi.

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