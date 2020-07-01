Vali Atay, Denizcilik ve Kabotaj Bayramını kutladı

Vali Atay mesajında “Ülkemizin çevresindeki denizlerden en iyi biçimde yararlanmasını sağlayan, denizlerdeki hakimiyetimizin tescili, Kabotaj Bayramı Kanunu gereği ilan edilen Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutluyorum. Deniz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Yıllardır yalı direk, kürek çekme, denizde ördek yakalama, halat çekme ve halk oyunları gösterileri ve yarışmalarla kutlanan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı bu yıl korona virüs nedeniyle sade bir törenle kutlanıyor.