Vali Atay, Durmaz'ın tespihlerini inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Celalettin Durmaz'ın tespihlerini inceledi.

Vali Cevdet Atay, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı belirlenen tespih sanatçısı Celalettin Durmaz'ı ziyaret etti. Çilimli'de bulunan tespih atölyesini ziyaret eden Atay'a, Çilimli Kaymakamı Gizem Bayguş da eşlik etti. Tespihleri inceleyen Atay, çalışmalar hakkında Celalettin Durmaz'dan bilgiler aldı.