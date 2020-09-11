Vali Atay, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret etti

Düzce Valimiz Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi'ni ziyaret ederek, Üniversitede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Makamda gerçekleştirilen kısa ziyaretin ardından Rektörlük Çalıştay Salonu'na geçildi. Burada Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar ve yürüttüğü projeler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı sunumunda; üniversitenin kuruluşundan günümüze kadar süren gelişimini anlattı. Planlanan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Çakar, Düzce Üniversitesi'nin “Değer Üreten Üniversite” sloganı ile bölgeye ve ülkemize kazandırdığı; “Açık Kapı”, “Açık Ders”, “Açık Kampüs”, “Açık Kürsü”, “Açık Mutfak” ve “Temiz Üniversite Temiz Düzce” uygulamaları hakkında bilgiler verdi. Uygulamalı dersleri olan öğrencilerin, yaklaşık bin 500 öğrencinin hibrit eğitim için kentin geleceği bilgisini paylaşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrencilerin sağlık kontrollerinin Düzce Üniversitesi Hastanesi tarafından yapılacağını ifade etti. Sunum sonunda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından Düzce Valisi Cevdet Atay'a ebru tablosu takdim edildi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen bilgilendirici sunumdan sonra, Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (DÜGETAM) uğradı. Burada Vali Atay'a, DÜGETAM Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Merkezde gerçekleştirilen; akupunktur, apiterapi, fitoterapi, sülük, larva, hipnoz, kupa, müzikterapi, ozon ve mezoterapi uygulamaları hakkında bilgi verdi.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Valisi Cevdet Atay'a teşekkür ederek, kendisini uğurladı.