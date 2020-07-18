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Vali Atay Efteni Gölünde incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay , Düzce’nin eşsiz turizm değerlerinden birisi olan Efteni Gölü’nde incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay , Düzce'nin eşsiz turizm değerlerinden birisi olan Efteni Gölü'nde incelemelerde bulundu.


Düzce'de görevine başlar başlamaz Düzce'nin yapısını öğrenmek için sürekli sahada bulunan vali Cevdet Atay, Düzce'nin eşsiz turizm değerlerinden birisi olan Efteni Gölü'nde incelemelerde bulundu. Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve Belediye Başkanı Yakup Demircan ile Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yapılan son düzenlemeleri de takip etti.

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