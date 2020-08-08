Vali Atay, elektrikli araç üreten fabrikayı gezdi

Vali Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Volta Motor fabrikasını ziyaret etti. Atay, fabrikanın faaliyet alanları hakkında yetkililerden bilgi alıp, üretim alanlarında elektrikli motosiklet, elektrikli scooterları inceledi.

Yetkililer “Amacımız toplumsal açıdan herkesin ortak sorunu olan ulaşımı güvenli, ekonomik ve keyifli hale getirmek ve Dünyada elektrikli araç piyasasında tanınan ve aranan bir marka olmak” olduğunu belirttiler.