Vali Atay esnafı ziyaret etti sohbet etti

Vali Cevdet Atay, salgın sürecinde zor bir süreç yaşayan esnafları ziyaret ederek hasbihal etti. Atay, ilin ekonomik hayatına önemli katkıları olan esnaflarımızın her zaman yanında olduğunu ifade ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu.

Esnaf ziyaretinde Vali Cevdet Atay'a,Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya eşlik etti.

Esnaflar, ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını belirterek “Zor bir dönemden geçtik. İnşallah bundan sonra iş yerlerimizi kapatmak zorunda kalmayız. Bu süreçte her zaman bizleri ziyaret eden Valimize teşekkür ediyoruz” dediler.