Vali Atay fabrika ziyaretlerine devam ediyor

Atay son olarak Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren plastik firmasında incelemelerde bulundu.

Düzce'de istihdama katkı veren ekonomiye destek veren fabrikalara yönelik olarak Düzce Valisi Cevdet Atay'ın başlattığı ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Vali Atay ile birlikte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya ve beraberindeki heyet ile birlikte 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerine devam eden plastik firmasını ziyaret etti. Fabrikada işçiler ile bir araya gelerek koroan virüs hakkında bilgilendirmelerde bulunan Vali Atay, daha sonra fabrika yetkililerinden bilgi aldı.