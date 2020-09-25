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Vali Atay Fen Lisesi'ni ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Fen Lisesi’ni ziyaret ederek üniversite sınavları için derslere giren öğrencilerle ve okul yönetimi ile bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Fen Lisesi'ni ziyaret ederek üniversite sınavları için derslere giren öğrencilerle ve okul yönetimi ile bir araya geldi.


2021 yılında Üniversite sınavına girecek olan öğrenciler liselerde eğitimlerine sosyal mesafe kurallarına uyarak devam ediyor. Düzce Fen Lisesi'nde de öğrenciler derslerine devam ederken Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte öğrencilere ziyaret gerçekleştirdi. Salgın sonrasında uzun bir aranın ardından sınıflarına girerek derslerini dinleyen öğrencilerle bir araya gelen Atay, daha sonra okul yönetimi ile birlikte okulla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.

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