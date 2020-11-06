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Vali Atay, Fidan şefliğini ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 11 Kasım’da Düzce’de gerçekleştirilecek olan ‘Fidan Dikim Şenliği’ için kullanılacak fidanları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, 11 Kasım'da Düzce'de gerçekleştirilecek olan ‘Fidan Dikim Şenliği' için kullanılacak fidanları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.


Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl ilk defa gerçekleştirdiği 11.11 Fidan Dikim etkiliğinin bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek. Düzce'de de 130 bin den fazla fidan toprak ile buluşacak. Düzce Valisi Cevdet Atay'da, 11.11.2020 tarihinde Düzce'de çeşitli noktalarında gerçekleşecek fidan dikim etkinliği öncesinde Pınar Fidan Şefliği sahasını ziyaret etti. Fidan dikim şenliğinde kullanılacak fidanları yerinde inceleyen Atay, yetkililerden bilgi aldı.

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