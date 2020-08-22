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Vali Atay, Gölyaka'da incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka’da bulunan Kültür Park, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Toptepe Mesire alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gölyaka'da bulunan Kültür Park, Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Toptepe Mesire alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce'nin turizm değerlerinde incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan ile bir araya gelen Vali Atay, daha sonra Toptepe seyir kulesine çıkarak bölgede incelemelerde bulundu. Seyir terasında ki incelemelerini sürdüren Vali Atay, buradan Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na kuş bakışı baktı. Atay daha sonra Gölyaka Kültür Parkı'nda incelemelerde bulundu ve Düzce'nin turizm değerleri arasında yer alan 3 nokta hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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