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Vali Atay, Gümüşova OSB'de fabrikaları ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek üretim ve istihdam konusunda fabrika yönetimlerinden bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikaları ziyaret ederek üretim ve istihdam konusunda fabrika yönetimlerinden bilgi aldı.


Düzce'nin üçüncü organize sanayi bölgesi olarak bilinen Gümüşova OSB'yi Düzce Valisi Cevdet Atay ziyaret etti. Vali Atay, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan metal, elyaf ve iplik ile ankastre sistemleri üretimi yapan fabrikaları gezerek üretim hakkında bilgi aldı. Ziyaret esnasında işçilerin maske ve mesafe kurallarına riayet etmelerinden dolayı teşekkür eden Vali Atay, fabrika üretim alanlarında da incelemelerde bulundu.

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