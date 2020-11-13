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Vali Atay, Gümüşova'da muhtarlarla buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay muhtarlarla toplantılarına devam ediyor.

Atay son olarak Gümüşova'da köy ve mahalle muhtarları ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.


Düzce'nin tüm noktalarının sorun ve sıkıntılarının çözümü için var gücü ile çalışan Düzce Valisi Cevdet Atay muhtarlarla toplantılarına devam ediyor. Vali Atay muhtarlarla bu sefer Gümüşova'da bir araya geldi. Gümüşova'da köy ve mahalle muhtarları ile toplantı gerçekleştiren Düzce Valisi Cevdet Atay'a ilçe Kaymakamı Ferhat Özen, Belediye Başkanı Muharrem Tozan ve İGM üyeleri ile kurum amirleri katılım sağladı. Toplantıda Gümüşovalı muhtarların sorun ve talepleri dinlendi.

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