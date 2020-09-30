İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atay, Güzeldere Şelalesi yolunda ki çalışmaları inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel idaresi tarafından yapımı devam eden Güzeldere Şelalesi alternatif yolunda yol genişletme çalışmalarını Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet denetlemelerde bulundu.


Düzce'nin önemli turizm noktalarından birisi olan Güzeldere Şelalesi için alternatif yol olarak bilinen toptepe yolunda Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol genişletme ve yol açma çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar da epey yol kat eden ekipleri Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet denetledi. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den yolda yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Atay, çalışmaların tamamlanarak 2021 bahar ayında hizmete açılması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.