Vali Atay, “Hassas olmamız lazım”

Atay, “Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız hem de diğer kurumlarımızın hassas olması lazım” dedi.

Vali Cevdet Atay, Düzce'de meydana gelebilecek yangın olaylarına karşı alınan tedbirler hakkında, Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Herkesin hassas ve duyarlı olmasını isteyen Vali Atay, ''Orman yangınlarının çoğunluğu insan kaynaklı yangınlar. Bunun başında anız yangınları geliyor. Anızla mücadelede başarılı olursak yangınla mücadelede başarılı oluruz. Hepimiz hazırlıklı olmalıyız. Hem güvenlik kuvvetlerimiz, hem orman teşkilatımız hem de diğer kurumlarımızın hassas olması lazım. Gelecek nesillere daha güzel bir şekilde bu ülkeyi bu toprakları bırakırız. Sağlıklı yaşamın başında, temiz ve yeşil bir doğa bulunmaktadır. Yaşadığımız çevreyi korumak, bozulmadan geleceğe aktarmak, çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmanın temel şartıdır. Bundan dolayı ormanlara gerekli önemin verilmesi hayati önem taşımaktadır” dedi.

Toplantıda, orman yangınları ile ilgili Düzce'de ki istatistiki veriler, personel ve yangınlarda kullanılan araç gereç durumlarının yer aldığı ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi.