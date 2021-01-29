Vali Atay, HEM kurslarını gezdi

Kursiyerlerin yaptığı çalışmaları da inceleyen Vali Cevdet Atay, kursiyerlerle de sohbet etti.

Mesleki ve hobi kurslarının maske, mesafe ve hijyen kuralları içinde yapılmaya devam ettiği Düzce Halk Eğitim Merkezi'ni Vali Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile birlikte ziyaret etti. Halk Eğitim Merkezinin çalışmaları hakkında Müdür Hüseyin Can'dan bilgiler alan Atay daha sonra merkez içinde bulunan kuaförlük, bilgisayarlı muhasebe ve kağıt rölyef kurslarını gezdi.

Vali Atay, kurum müdürü Hüseyin Can'dan ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün dikmiş olduğu maskelerin dezenfekte işlemleri hakkında da bilgiler aldı.