Vali Atay ile eşinden huzuru sağlayan kadınlara sürpriz

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahı olan Bolu Dağında görevi huzuru sağlamak olan kadın jandarma ve polislerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü unutulmadı. Vali Cevdet Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte Kaynaşlı yol kontrol noktasına giderek görev yapan kadın jandarma ve polislere çiçek vererek 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladılar. Ayırca kontrol noktasında durdurulan kadın sürücülerde çiçek verildi.