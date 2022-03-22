Vali Atay, Kan Merkezinde incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Türk Kızılay Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aldı.

Türk Kızılay'ın Türkiye'de 15 bölge kan merkezinden birisi olan Cevdet Komit Batı Karadeniz Kan Merkezi'ni Vali Cevdet Atay ziyaret etti. Düzce, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kocaeli olmak üzere 7 ilde toplanan kan bağışlarının özel araçlar ile Düzce'ye getirilerek Kan merkezi laboratuvarında özenle saklanması ve burada daha sonra çeşitli işlemlere tabi tutularak kullanıma hazır hale getirilmesi ve hastanelerin ihtiyaçlarına göre gönderilmesi ile ilgili olarak Vali Atay, merkezi ziyaret etti. Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın ile birlikte merkezi ziyaret eden Vali Atay, merkez hakkında bilgiler alıp kan depolama alanlarını ve personelleri ziyaret ederek çalışmaların kolaylıklar diledi.