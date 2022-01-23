İhlas Haber Ajansı

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Vali Atay, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, karla mücadele ekiplerini ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.


Geçtiğimiz yıl kentte etkili olan kar yağışı sonrasında TEM Otoyolu ulaşıma kapanmış ve yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından yol trafiğe açılmıştı. Aynı sıkıntı ve sorunun tekrar yaşanmaması adına tüm tedbirler alındı ve karayolları ekipleri TEM Otoyolu'nda adeta nöbet tutuyor.


Düzce Valisi Cevdet Atay da karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Vali Atay ilk olarak Gümüşova rampalarını ziyaret ederek, burada görev alan emniyet ve karayolları ekipleriyle bir araya geldi. Çalışmaları denetleyen Vali Atay, daha sonra Bolu Dağı tünel girişinde bulunan ekipleri ziyaret etti. Yolun sürekli açık kalması için küreme ve tuzlama çalışması yapan ekiplere kolaylıklar dileyen Vali Atay, personellere teşekkürlerini iletti.

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