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Vali Atay, Kaymakam Bayguş ile bir araya geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz haftalarda Çilimli Kaymakamlığı görevine atanan Gizem Bayguş’u makamında ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, geçtiğimiz haftalarda Çilimli Kaymakamlığı görevine atanan Gizem Bayguş'u makamında ziyaret etti.


Gizem Bayguş, geçtiğimiz haftalarda Çilimli Kaymakamlığı görevine atandı. Düzce Valisi Cevdet Atay ise Bayguş'u makamında ziyaret etti. Kaymakam Bayguş'a yeni görevinde başarı temennisinde bulunan Atay, ilçedeki faaliyetler ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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