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Vali Atay, Kaymakam Öztürk'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

DÜZCE(İHA) – Vali Cevdet Atay, tendon kopması ameliyatı geçiren Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk’ü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Vali Cevdet Atay, tendon kopması ameliyatı geçiren Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Ortopedi Servisinde tendon kopması ameliyatı geçiren Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk'ü hastanede ziyaret etti. Sağlık durumu hakkında bilgi aldığı Yasin Öztürk‘e acil şifalar diledi.

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