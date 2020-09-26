Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantıları online katıldı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında 81 il valisi ile video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Düzce Valisi Cevdet Atay'da katılım sağladı.

Korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantıları online olarak devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlık ettiği 81 İl Valiler toplantısına Düzce Valisi Cevdet Atay ile birlikte Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya'da katılım sağladı. Toplantı da Düzce'de alınan korona virüs tedbirleri Vali Atay tarafından aktarıldı.