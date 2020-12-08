İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atay, korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı

DÜZCE(İHA) –İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına Düzce Valisi Cevdet Atay’da katıldı.

DÜZCE(İHA) –İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında gerçekleştirilen korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına Düzce Valisi Cevdet Atay'da katıldı.


Vali Cevdet Atay, Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ve Jandarma Komutanı vekili Yarbay Çağatay Arpaçay ile beraber İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında, 81 il valisi ile video konferans sistemi (VKS) üzerinden gerçekleştirilen Korona virüs tedbirleri değerlendirme toplantısına katıldı.


Video konferans toplantısında; Korona virüs ile mücadele konusunda illerdeki durum ve tedbirler değerlendirilirken Bakan Soylu korona virüs ile mücadeleyi bir an önce neticelendirmek için valilerden, aşıya önderlik etmelerini istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.