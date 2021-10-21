İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Vali Atay minik öğrencilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Koçyazı Mahallesi’nde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu ziyaret ederek minik öğrencilerle buluştu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Koçyazı Mahallesi'nde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu ziyaret ederek minik öğrencilerle buluştu.


Yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etmeye devam eden Düzce Valisi Cevdet Atay, Koçyazı Mahallesi'nde bulunan Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nu ziyaret etti. Burada okulda incelemelerde bulunan Vali Atay, daha sonra öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Vali Cevdet Atay'ı karşısında gören minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, sorulan soruları tek tek cevapladı. Vali Atay daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'tan okul hakkında bilgiler aldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.