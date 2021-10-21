Vali Atay minik öğrencilerle buluştu

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Koçyazı Mahallesi'nde Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu ziyaret ederek minik öğrencilerle buluştu.

Yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etmeye devam eden Düzce Valisi Cevdet Atay, Koçyazı Mahallesi'nde bulunan Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu'nu ziyaret etti. Burada okulda incelemelerde bulunan Vali Atay, daha sonra öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti. Vali Cevdet Atay'ı karşısında gören minik öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, sorulan soruları tek tek cevapladı. Vali Atay daha sonra İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç'tan okul hakkında bilgiler aldı.