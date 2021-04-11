Vali Atay müftülüğü ziyaret etti

Ramazan ayı öncesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak isteyen Düzce Valisi Cevdet Atay, müftülüğü ziyaret etti. Düzce İl Müftüsü Rüstem Can'dan kurum ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan Vali Atay, daha sonra müftülüğün üst katında bulunan konferans salonunda incelemelerde bulundu. Vali Atay ve beraberindeki heyet daha sonra müftülüğün diğer bölümlerinde de incelemelerde bulunarak, faaliyetler hakkında bilgiler aldı.