Vali Atay, okullarda incelemelerde bulundu

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yapımı devam eden veya güçlendirilen okullarda çalışmalar devam ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay okullarda incelemelerde bulundu.

Düzce'de eğitim öğretim çalışmaları kapsamında İl Özel İdaresi tarafından okullarda güçlendirmeler ve yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ilk olarak Atatürk Ortaokulu'nda yapılan güçlendirme çalışmalarını inceledi. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen'den bilgiler alan Vali Atay, daha sonra 16 derslikli Avni Akyol İlkokulu'nun inşaatında incelemelerde bulundu.