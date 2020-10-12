İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Atay orman yangınlarına dikkat çekti öğrencilerle fidan dikti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay ders başı yapan okul öncesi eğitim gören öğrencileri öğrencilerini sınıflarında ziyaret etti.

Vali Atay ziyaretler kapsamında Hatay'daki orman yangınlarına dikkat çekmek için okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi.


Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar da okuyan öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Düzce Valisi Cevdet Atay okul ziyaretlerinde bulunarak öğrenciler ile bir araya geldi. Vali Atay'a ziyaretinde Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit eşlik etti.


Öğrencilerin heyecanla karşıladığı Vali Atay, sınıfları tek tek gezerek öğrenciler ile hem sohbet etti hem de korona virüs ile mücadele kapsamında kuralları bir kez daha hatırlattı.


Yüz yüze eğitimlerine başlayan Atatürk Ortaokulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulunu ziyaret eden Vali Atay öğrencilere, öğretmenlere ve velilere sağlıklı, başarılı bir eğitim öğretim yılı diledi.


Hatay'daki orman yangınlarına dikkat çekmek öğrencilerle birlikte okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştiren Vali Cevdet Atay, “Hatay'da meydana gelen yangının derin üzüntüsü içindeyiz. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerinde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.