Vali Atay özel öğrencileri ziyaret etti

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, özel öğrencileri geleceğe hazırlayan onları üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına, hayata hazırlanmalarını katıl sağlayan Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Cevdet Atay, Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ile beraber Düzce Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret ederek, okul yöneticileri ve öğretmenlerden yapılan faaliyetler hakkında bilgi alıp, öğrencilere iyi dersler dileklerinde bulundu.

Düzce Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini sürdüren özel öğrencilerin, toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kurabilen, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini destek oluyor. Okulda özel öğrencilere uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlanıyor.