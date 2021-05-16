Vali Atay pazaryerlerinde denetim yaptı

DÜZCE(İHA) – Tam kapanmada ikinci kez açılan pazaryerlerinde denetim yapan Düzce Valisi Cevdet Atay, "Vatandaşlarımız kısıtlama kurallarına uyuyor. Vaka sayılarında düşüş devam ediyor” dedi.

Korona virüs salgını kapsamında t am kapanmada ikinci kez açılan pazaryerlerine vatandaşlar akın ederken, Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet Düzce'nin 5 farklı noktasında açılan pazaryerlerini denetledi. İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'ın da katıldığı denetimler sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Atay, “Hem pazarcı esnafımız köyden ürünlerini satan vatandaşlarımız kurallara gayet riayet ediyorlar. Vatandaşlarımızda kurallara dikkat ediyorlar. Burada vatandaşlarımız bu işin bilincinde. Herkes maskesini takıyor herkes mesafeli bir şekilde elinden geldiği ölçüde kurallara uyuyor. Sağ olsunlar herkesin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Kurallara uyulduğu sürece vaka sayılarında azalışlar söz konusu. Bunlarda yansıyor hep beraber görüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı. Allah hepsinden razı olsun. Dikkat ediyorlar” ifadelerini kullandı.