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Vali Atay Polis Merkezini ziyaret etti

Düzce Valisi Cevdet Atay, polis merkezlerini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Düzce Valisi Cevdet Atay, Kiremitocağı Şehit Osman Çatana Polis Merkezi Amirliği ve Yenikent Şehit Yalçın Güzeler Polis Merkezi Amirliği'ni ziyaret etti. Korona Virüs pandemisi çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Atay, pandemide şehrin güvenliğini ve asayişini sağlamak amacıyla durmaksızın çalışan polis memurlarına da teşekkür etti. Personele çalışmalarında başarılar dileyen Vali Atay daha sonra denetleme defterini imzaladı. Gerçekleştirilen ziyaretlerde, İl Emniyet Müdürlü Mehmet Ali Akkaplan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, Asayiş Şube Müdürü İsmail Caran ve Lojistik Şube Müdürü Selçuk Yağcı da hazır bulundu.

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