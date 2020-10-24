Vali Atay Roma dönemine ait tarihi taş köprüyü inceledi

Dört bir yani tarih olan Konuralp'te kazı çalışmaları sürüyor. Kazdıkça toprak altından adeta tarih fışkıran bölgede Vali Cevdet Atay incelemelerde bulundu. Tarihi taş köprüdeki çalışmaları yerinde gören Vali Atay, tarihi köprünün biran önce gün yüzüne çıkartılıp vatandaşların ziyaretine açılması için yürütülen özverili çalışmalarından dolayı çalışanlara teşekkür etti.

2 bin yıllık köprü

Konuralp'in batısından geçip, Efteni Gölü'ne dökülen Tabak Deresi üzerinde, Çilimli yol ayrımında yer alan antik köprünün M.S 1. Yüzyılda yapıldığı tahmin ediliyor. Köprünün en önemli özelliği hiç harç kullanılmadan beyaz mermer blokların bir araya getirilmesiyle inşa edilmiş olması. 5 metre genişliğinde ve 30 metre uzunluğunda olan tarihi köprü 3 kemerli bir yapı görünümünde.