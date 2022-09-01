Vali Atay, sağlık kuruluşlarını inceledi

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi ve sağlık yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Vali Cevdet Atay, Atatürk Devlet Hastanesinde yeni oluşturulan alanda hizmet veren Kulak Burun Boğaz ve Ortopedi Servisinde incelemelerde bulundu.

Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz, Vali Atay'a hastanenin genel durumu, yeni oluşturulan hizmet alanları ile yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Sonrasında, Vali Atay, poliklinik hizmeti alan vatandaşlar, yatarak tedavi gören hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı sağlık personeline teşekkür etti.

Sağlık yatırımlarını inceledi

Vali Cevdet Atay, Aziziye Mahallesi'nde yapımına devam edilen Ambulans Servisi Başhekimliği, Toplum Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Hizmet binası inşaatında yerinde incelemelerde bulundu. Dr. Yasin Yılmaz inşaatın yüzde 85'inin tamamlandığını söyledi.