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Vali Atay, Saklıkent Şelalesini inceledi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki trekking ve foto safari yapmak için çok uygun olan doğal harikası Saklıkent Şelalesinde incelemelerde bulundu.


Vali Atay Yığılca ilçesinde bir takım ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Hoşafoğlu Köyü Aksu Mahallesini ziyaret ederek, köy halkı ile hasbihal etti. Sonrasında Sarıkaya Köyünde yürütülen yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkilerden bilgi aldı.


Vali Cevdet Atay, son olarak ise Düzce'ye 45 kilometre mesafede Yığılca ilçesine 5 kilometre uzaklıkta olan ilin doğal güzelliklerinden olan Saklıkent Şelalesi'nde incelemelerde bulundu.


Atay, doğa severleri trekking ve foto safari yapmak için Saklıkent Şelalesine devat etti.

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