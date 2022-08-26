Vali Atay Şampiyon Taçyıldız'ı ağırladı

Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarında Kickboks'ta şampiyon olan Bediha Taçyıldız'ı ağırlayan Düzce Valisi Cevdet Atay, şampiyona çeşitli hediyeler verdi.

Bu yıl Konya'da 5.'cisi düzenlenen İslami Dayanışma Oyunlarında Milli Sporcu Bediha Taçyıldız Kickboks'ta rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Daha öncede 5 Dünya ve 6 Avrupa şampiyonluğu bulunan Bediha Taçyıldız, sona eren şampiyonanın ardından Düzce'ye geldi. Düzce Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı, Müdür Yardımcısı Gülay Ercan ve Muay Thai Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Birol Aksu ile birlikte Vali Atay'ı makamında ziyaret eden Taçyıldız, başarılı geçen şampiyona hakkında Atay'a bilgiler verdi.

Ziyaretin sonunda ise Vali Atay başarılı sporcuya çeşitli hediyeler vererek başarılarının devamını diledi.