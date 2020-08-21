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Vali Atay spor yatırımlarını inceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce ve ilçelerinde yapımı devam eden spor yatırımlarını inceleyerek, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı’dan bilgi aldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Düzce ve ilçelerinde yapımı devam eden spor yatırımlarını inceleyerek, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan bilgi aldı.


Düzce'de göreve hızlı başlayan Cevdet Atay, Düzce'de devam eden çalışmaları sürekli ziyaret ederek Düzce'yi tanımaya devam ediyor. Son olarak Vali Atay beraberindeki heyet ile birlikte Düzce ve ilçelerinde yapımı devam eden spor yatırımlarını inceledi. Vali Atay ilk olarak Konuralp Bölgesi'nde bulunan kız öğrenci yurtlarının hemen önünde yapılacak olan spor tesislerini daha sonra'da Çilimli'de yapımı tamamlanan sentetik futbol sahasını inceledi. Atay daha sonra Çilimli'de yapılması planlanan havuzun arazisinde de incelemelerde bulunarak Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan bilgi aldı.

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