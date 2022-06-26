Vali Atay, sporculara başarılar diledi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan yaz spor okullarında eğitim sürüyor. Düzce Valisi Cevdet Atay da, Bahçeşehir Spor Kompleksinde devam eden eğitimlere, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ile birlikte katıldı. Eğitmenler ile bir araya gelen heyet, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Sporcularla da sohbet eden Vali Atay, çalışmalarında başarılar diledi.