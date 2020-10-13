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Vali Atay tarihi Orhan Gazi Camii'nde incelemelerde bulundu

Düzce Merkez’e bağlı Ozanlar Köyü’ndeki Tarihi Orhan Gazi Camii’nin içler acısı durumunun köylüler tarafından tepkiye neden olması sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Düzce Merkez'e bağlı Ozanlar Köyü'ndeki Tarihi Orhan Gazi Camii'nin içler acısı durumunun köylüler tarafından tepkiye neden olması sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet bölgeye giderek incelemelerde bulundu.


Düzce merkeze bağlı Ozanlar köyünde bulunan ve yıllardır bakımsız bırakılan 300 yıllık tarihi Orhan Gazi Camii'nin kubbesi göçerek, içi çürüdü. Caminin içler acısı halini gören köylüler ise yapının bir an önce restore edilerek eski haline getirileceği günü bekliyor.


Bu kapsamda Düzce Valisi Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, Ozanlar köyünde yer alan Orhan Gazi döneminden kalan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tescili ile en az 300 yıllık olduğu düşünülen Tarihi Orhan Gazi Camii'nde incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Vali Atay ve beraberindeki heyet tarihi caminin içerisinde ve çevresinde gerçekleştirilen incelemeler sonrası yetkililerden bilgi aldı. 300 yıllık geçmişe ait ve çürümeye yüz tutmuş Tarihi Orhan Gazi Camii'nin bir an önce restore edilmesi bekleniyor.

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