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Vali Atay tarihi Yukarı Mahalle pazarında

Düzce Valisi Cevdet Atay, tarihi Yukarı mahalle pazarını ziyaret etti esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Atay, pazaryeri hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Düzce'de Korona Virüs denetimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 7 gün 7 konu 7 denetim sloganıyla başlatılan denetimler Düzce'de de devam ediyor.


Vali Cevdet Atay, hafta sonu Akçakoca ilçesinde bulunan Tarihi Yukarı Mahalle Yöresel Pazarında esnafı ve vatandaşları ziyaret etti. Vali Atay vatandaşlarla tek tek ilgilenirken diğer yandan pazardaki çocuklara da oyuncak dağıttı.

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